Позор Москвы и вылет "Динамо": результаты Лиги Европы 15 марта

В четверг, 15 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. 16 команд в восьми городах определили лучших в борьбе за путевку в четвертьфинал второго по важности клубном футбольного турнира континента.

Киевское "Динамо" не смогло попасть в когорту лучших на НСК "Олимпийский" в центре Украины уступив 0:2 римскому "Лацио". Среди других результатов стоит отметить антирекорд московского "Локомотива", который позорно уступил испанскому "Атлетико" с общим счетом 1:8.

Все результаты 1/8 финала

Динамо Киев Украина – Лацио Италия 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 23 Лейва, 0:2 – 83 де Врей.

Динамо Киев – Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар (Шабанов, 45), Пиварич, Шепелев, Буяльский, Морозюк (Гонсалес, 57), Мораес, Цыганков, Беседин (Мбокани, 70).

Лацио – Стракоша, Луис Фелипе, де Врей, Раду, Габаррон (Марушич, 72), Пароло, Лейва, Луис Альберто, Лулич (Лукаку, 69), Фелипе Андерсон, Иммобиле (Кайседо, 82).

Предупреждения:Луис Фелипе (18), Мораес (55), Шабанов (66), Буяльский (90).

Первый матч – 2:2.

Локомотив Россия – Атлетико Испания 1:5 (1:1, 0:4)

Голы: 0:1 – 16 Корреа, 1:1 – 20 Рыбус, 1:2 – 47 Сауль, 1:3 – 65, пенальти Торрес, 1:4 – 70 Торрес, 1:5 – 85 Гризманн.

Локомотив – Коченков, Рыбус, Кверквелия, Чорлука (Пейчинович, 75), Лысов, Миранчук, Миранчук, Денисов, Коломейцев (Тарасов, 63), Фернандеш, Фарфан (Эдер, 46).

Атлетико – Вернер, Хуанфран (Врсалько, 46), Хименес, Годин, Филипе Луис (Люка Эрнандес, 62), Парти, Корреа, Габи, Коке, Сауль (Гризманн, 61), Торрес.

Первый матч – 0:3.

Зенит Россия – РБ Лейпциг Германия 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: 0:1 – 22 Огюстен, 1:1 – 45 Дриусси.

Зенит – Лунев, Смольников (Полоз, 85), Иванович, Мевля, Кришито, Ригони (Ерохин, 90), Краневиттер, Паредес, Жирков, Дриусси, Кокорин (Заболотный, 8).

РБ Лейпциг – Гулачи, Орбан (Конате, 46), Упамекано, Клостерманн, Бернардо, Форсберг, Демме (Ильзанкер, 71), Кейта, Брума, Вернер, Огюстен (Поульсен, 90).

Предупреждения: Демме (10), Орбан (25), Кришито (38), Смольников (62), Мевля (81).

Первый матч – 1:2.

Виктория Пльзень Чехия – Спортинг Португалия 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 6 Бакош, 2:0 – 64 Бакош, 2:1 – 105 Батталья.

Виктория Пльзень – Грушка, Ржезник (Гейда, 105), Гавел, Гаек, Коваржик, Коларж, Копиц, Грошовски, Горшава, Земан (Петржела, 100), Бакош (Крменчик, 83).

Спортинг – Руй Патрисиу, Анде Пинту, Коэнтрау, Матье, Петрович (Пиччини, 67), Руис (Рубен Рибейру, 99), Фернандеш, Акунья (Монтеро, 76), Батталья, Желсон Мартинш, Дост.

Предупреждения: Руис (78), Ржезник (90), Гаек (90), Петржела (108), Дост (120).

Первый матч – 0:2.

Атлетик Испания – Марсель Франция 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: 0:1 – 38, пенальти Пайет, 0:2 – 52 Окампос, 1:2 – 74 Иньяки Уильямс.

Атлетик – Яго Эррерин, Де Маркос, Йерай Альварес (Нуньес, 44), Эчейта, Иньиго Лекуэ, Итурраспе, Беньят (Микель Весга, 79), Иньяки Уильямс, Микель Рико (Сусаета, 23), Кордоба, Адурис.

Марсель – Манданда, Сакаи, Рами, Роланду, Амави, Лопес (Сансон, 78), Луис Густаво (Замбо-Ангисса, 56), Товен (Сарр, 67), Пайет, Окампос, Митроглу.

Предупреждения: Адурис (15), Рами (48), Иньяки Уильямс (61).

Удаление: Адурис (76).

Первый матч – 1:3.

Арсенал Англия – Милан Италия 3:1

Голы: 0:1 – 35 Чалханоглу, 1:1 – 39, пенальти Уэлбек, 2:1 – 71 Джака, 3:1 – 86 Уэлбек.

Арсенал – Оспина, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни (Чемберс, 11), Рэмзи, Джака, Уилшер, Озил (Колашинац, 79), Мхитарян (Эль-Ненни, 69), Уэлбек.

Милан – Доннарумма, Романьоли, Бонуччи, Родригес, Кессиэ (Локателли, 79), Монтоливо, Борини, Чалханоглу (Бонавентура, 70), Сусо, Андре Силва, Кутроне (Калинич, 67).

Предупреждения: Доннарумма (39), Романьоли (39), Чалханоглу (40), Борини (42), Монреаль (45), Сусо (61).

Первый матч – 2:0.

Ред Булл Австрия – Боруссия Д Германия 0:0

Ред Булл – Вальке, Рамальо, Ульмер, Лайнер, Чалета-Цар, Эдара (Ябо, 82), Шлагер (Вольф, 79), Самассеку, Бериша, Хван Хи Чхан (Гульбрандсен, 66), Дабур.

Боруссия Д – Бюрки, Загаду, Шмельцер, Пишчек, Папастатопулос, Дауд, Кастро (Геррейру, 62), Гетце (Филипп, 46), Шюррле, Ройс (Исак, 46), Батшуайи.

Предупреждения: Папастатопулос (46), Хван Хи Чхан (52), Бериша (63), Ульмер (87), Загаду (89), Самассеку (90).

Первый матч – 2:1.

Лион Франция – ЦСКА Россия 2:3 (0:1, 2:2)

Голы: 0:1 – 39 Головин, 1:1 – 58 Корне, 1:2 – 60 Муса, 1:3 – 65 Вернблум, 2:3 – 71 Диас.

Лион – Антони Лопеш, Марсело, Марсал (Менди, 70), Тете, Диакаби, Ндомбеле, Тузар, Корне, Ферри (Маолида, 68), Депай (Траоре, 66), Диас.

ЦСКА – Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий (Щенников, 46), Набабкин, Березуцкий, Натхо, Кучаев, Вернблум, Дзагоев, Головин, Муса (Витиньо, 73).

Предупреждения: Набабкин (13), Муса (36), Диас (78).

Первый матч – 1:0.

Напомним, что жеребьевка 1/4 финала ЛЕ пройдет в пятницу, в 14:00. Ранее в 13:00 состоится жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов.