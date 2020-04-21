"Позор футбола": Хачериди впервые прокомментировал конфликт с арбитром в Беларуси

Защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди жестко раскритиковал арбитра выездного матча его команды против "Витебска" Сергея Чистова, в котором украинец был удален на 85-й минуте.

"О случившемся даже нечего говорить. Кто видел матч, тот поймет, что происходило на поле. С начала второго тайма арбитр начал нашу команду жестко "убивать". Я немало поиграл, в чемпионате Украины видел всякое, даже в матчах дерби киевского "Динамо" и "Шахтера" такого беспредела не видел. Если бы я был во главе судейского корпуса Федерации футбола Беларуси, выгнал бы его без промедлений", – цитирует слова Хачериди издание metaratings.

Удаление Хачериди в матче с "Витебском"

Он также назвал Чистова "позором белорусского футбола" и заявил, что не угрожал ему в подтрибунном помещении, несмотря на информацию об этом в СМИ.

"Несколько матчей назад, представьте, этот судья назначил пять пенальти в одном матче! Его отстранили. Сейчас опять вернули. Этот судья – позор белорусского футбола. Да, я зацепил игрока, но это было уже после того, как момент был доигран. Все. Игрок "Витебска" схватился за живот и упал. Пытался спросить судью, как он может объяснить случившееся, он только бубнел что-то себе под нос. Угрозы судье в подтрибунном помещении? Такого не было. Были слова, эмоции, но никаких угроз не было", – добавил украинский футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство брестского "Динамо" прокомментировало информацию о том, что контракт с Евгением Хачериди будет расторгнут из-за его выходки в чемпионате Беларуси.