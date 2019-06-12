"Позор для чемпионата мира": в Италии не могут смириться с успехом "какой-то Украины"

Итальянские болельщики возмущены судейством и расстроены из-за поражения своей сборной от Украины в полуфинале чемпионата мира по футболу среди 20-летних.

Многие итальянцы считают, что рефери не должен был отменять гол в ворота нашей команды, и он не смог принять правильное решение даже с помощью VAR.

Якобы контакт во время фола если и был, то в пределах правил. Даже известный журналист Танкреди Палмери на своей странице в Twitter назвал такое решение судьи позорным.

Перевод самых ярких постов с фанатских форумов представил Footboom.

Украина - Италия

Franco: Позорное решение судьи! Итальянская команда была ограблена. Турнир уже испорчен. Не имеет значения теперь, кто выиграет чемпионат мира U-20, потому что он уже запятнан таким решением судейской бригады!

Christian: Там не было никакого фола. Во время голевой атаки Италии не произошло ничего незаконного или опасного для защитников Украины. Чистый гол, который был отменён по непонятной причине. Наши парни не заслужили пережить эти ужасные минуты.

Mark: Я не мог поверить своим глазам, когда судья отменил гол. Это позор! На самом деле он даже не должен был идти пересматривать эпизод, потому что там ничего противозаконного не было! Непонятное решение, которое испортило такой напряжённый матч. Украина идёт дальше, но должна сказать спасибо судье за финал.

De Luca: Судья придумал ещё и вторую жёлтую карточку для украинского защитника. И гол наш был чистый, не понимаю, почему рефери решил его не засчитать? К сожалению, у судьи не было достаточной квалификации, чтобы судить матч такого высокого уровня. Но и Италия расстроила. Только несколько наших игроков действовали осмысленно и имеют неплохое будущее. Остальные не впечатлили на этом турнире.

Leo: Все вопросы к защитнику Украины. Он полностью проиграл борьбу в том эпизоде и решил упасть, словно в него выстрелили из пистолета. Даже если там и был контакт, то эпизод игровой, наш форвард не нарушал правил, а боролся за мяч. Тот парень из Украины понял, что сейчас будет гол, и решил упасть на газон. Я пересмотрел 10 раз повтор и до сих пор не уверен, что там даже было касание.

Giancarlo: Позор ФИФА, позор бразильскому рефери Клаусу, позор Украине, и позор нашей федерации футбола. Италия дожила до того момента, когда в футболе она не имеет никакого влияния. Лет 10 назад никто бы не посмел отменять гол нашей команды, да ещё и на последних секундах игры. Теперь же судьи принимают решения в пользу какой-то Украины, которая никогда ничего не добивалась в футболе. Мы должны вернуть уважение к нашей стране. Судьи должны бояться ошибаться в матчах, в которых играет Италия.

Scatto: Не знаю, как Украина теперь будет жить, понимая, что рефери вытянул их в финал. Уверен, они уже пересмотрели тот эпизод и понимают, что никакого фола там не было. Чувствуют ли они вину за то, что надавили на рефери и заставили его принять неправильное решение? Эти молодые парни не с того начинают свою футбольную карьеру… Кому будет теперь интересен матч Украина – Южная Корея в финале? Весь этот турнир получился странным. Мне жаль наших футболистов, они заслужили выиграть чемпионат мира.

Tomaso: Давайте будем объективными. Фол там был. Там не было ничего грубого, но у рефери был повод свистнуть нарушение, потому что наш форвард слишком высоко поднял свою руку, и это выглядело как фол. Думаю, он бы не принимал такого решения, если бы незадолго до этого не показал сомнительную вторую жёлтую карточку украинскому защитнику. Скорее всего, ему подсказали, что не стоило удалять Попова. И судья решил, что если в одном спорном эпизоде он принял решение в пользу Италии, то в другом – нужно вернуть должок Украине. Не было бы той красной карточки, судья на 99% засчитал бы гол.

Salvatore: Если бы это был взрослый футбол, то судья никогда не свистнул бы фол. Маленький мальчик из Украины упал на газон и заплакал, словно его били ногами 10 минут. Судья купился на эту симуляцию, пожалел мальчика, и свистнул фол, которого, конечно же, не было. Позорное решение. Возраст не имеет значения в таких ситуациях. Парень, который лежал на газоне, никогда не станет великим футболистом. Он навсегда останется в истории, как симулянт, который лежал на газоне и плакал.

Peppe: Давайте не забывать, что судья из Бразилии. Конечно, там почти все футболисты падают и плачут после любого касания и тут же рефери останавливают игру. В Бразилии поощряют симулянтов. Достаточно посмотреть на Неймара, который плачет после каждого фола. Другое дело, что в Европе играют в другой футбол, тут много жестких стыков. Не понимаю, почему матч между двумя европейскими командами судил рефери из Бразилии? Если бы на игру был назначен британский арбитр, то мы бы прошли дальше. Просто ФИФА решило вытянуть в финал две слабые страны, чтобы показать, что футбол в мире развивается. Но финал Украина – Южная Корея – это позор для чемпионата мира. Не знаю, кто будет его смотреть на стадионе или по телевизору… Кому-то сильно не хотелось, чтобы в финале играла Италия.

Agnelli: Стыдно, что продажные ФИФА и УЕФА вступили в сговор и решили назначить очень странного судью Клауса из Бразилии! Так называемая VAR-система, где сидят рефери и показывают всё с "правильного" ракурса, все рефери в поле – все они были в этот день против Италии! Их задача состояла в том, чтобы не допустить нашу страну в финал чемпионата мира! Мы не должны принимать результаты этого матча! ФИФА должна публично объяснить, почему этот Клаус принял такое позорное решение!

Как сообщал OBOZREVATEL, финал ЧМ по футболу U-20 Украина - Южная Корея пройдет 15 июня на стадионе "Видзев" в городе Лодзь (Польша).

В полуфинале подопечные Александра Петракова в драматичном триллере обыграли команду Италии.

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