Позор Бразилии на ЧМ-2018 высмеяли яркими фотожабами

Невнятная игра сборной Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу-2018 стала причиной бурного обсуждения в социальных сетях. Симуляции Неймара, бездарную игру защиты и отсутствие нападение пентакампеонов высмеяли в ярких фотожабах.

В "Твиттере" проводят аналогии с фильмом "300 спартанцев". Это Бельгия!

Бельгия смывает Бразилию и выходит в полуфинал.

А Бразилия летит домой. Багаж будет выдаваться примерно так.

Нарезка всех действий Неймара на этом турнире.

В соцсетях издеваются над записью бразильского телеканала Fox Sports, которая была сделана после вылета Германии.

Фанаты Бразилии видят Бельгию примерно так.

Brazil be like... pic.twitter.com/B8TI6fqe1i

Защита бразильцев так и не смогла справиться с Лукаку.

Lukaku running through the Brazil defence like.. (Credits: @FootyHumour ) pic.twitter.com/E39bJ7NpXl

Чемпионат мира для Южной Америки закончен. Можно сказать, что бесславно.

South America’s World Cup is over pic.twitter.com/czwI1JJtD3

Неймар сменил причёсок больше, чем забил голов на турнире.

Neymar has had more haircuts this #WorldCup (3) than he’s scored goals (2) 😂 pic.twitter.com/IzwOqcdn0G