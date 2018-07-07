Позор Бразилии на ЧМ-2018 высмеяли яркими фотожабами

Невнятная игра сборной Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу-2018 стала причиной бурного обсуждения в социальных сетях. Симуляции Неймара, бездарную игру защиты и отсутствие нападение пентакампеонов высмеяли в ярких фотожабах.
В "Твиттере" проводят аналогии с фильмом "300 спартанцев". Это Бельгия!
This Is BELGIUM!!!— Troll Football (@TrollFootball) 6 июля 2018 г.
(🎥: @pepromano )pic.twitter.com/s3PgLoEzo3
Бельгия смывает Бразилию и выходит в полуфинал.
6 июля 2018 г.
А Бразилия летит домой. Багаж будет выдаваться примерно так.
Brazil are rolling home 👋 pic.twitter.com/Ynemro0EkK— B/R Football (@brfootball) 6 июля 2018 г.
Нарезка всех действий Неймара на этом турнире.
Neymar’s World Cup highlights: pic.twitter.com/IiAqcIScbo— Footy Humour (@FootyHumour) 6 июля 2018 г.
В соцсетях издеваются над записью бразильского телеканала Fox Sports, которая была сделана после вылета Германии.
😂😂😂 pic.twitter.com/Yo6wowx9Hh— Footy Humour (@FootyHumour) 6 июля 2018 г.
Фанаты Бразилии видят Бельгию примерно так.
Brazil be like... pic.twitter.com/B8TI6fqe1i— Troll Football (@TrollFootball) 6 июля 2018 г.
Защита бразильцев так и не смогла справиться с Лукаку.
Lukaku running through the Brazil defence like..— Troll Football (@TrollFootball) 6 июля 2018 г.
(Credits: @FootyHumour )pic.twitter.com/E39bJ7NpXl
Чемпионат мира для Южной Америки закончен. Можно сказать, что бесславно.
South America’s World Cup is over pic.twitter.com/czwI1JJtD3— B/R Football (@brfootball) 6 июля 2018 г.
Неймар сменил причёсок больше, чем забил голов на турнире.
Neymar has had more haircuts this #WorldCup (3) than he’s scored goals (2) 😂 pic.twitter.com/IzwOqcdn0G— ShotOnGoal (@shotongoal247) 6 июля 2018 г.
Напомним, что матч 1/4 финала ЧМ-2018 Бразилия - Бельгия завершился со счетом 0:2.
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