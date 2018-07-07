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Чемпионат мира 2018
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Позор Бразилии на ЧМ-2018 высмеяли яркими фотожабами

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Невнятная игра сборной Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу-2018 стала причиной бурного обсуждения в социальных сетях. Симуляции Неймара, бездарную игру защиты и отсутствие нападение пентакампеонов высмеяли в ярких фотожабах.

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В "Твиттере" проводят аналогии с фильмом "300 спартанцев". Это Бельгия!

Бельгия смывает Бразилию и выходит в полуфинал.

А Бразилия летит домой. Багаж будет выдаваться примерно так.

Нарезка всех действий Неймара на этом турнире.

В соцсетях издеваются над записью бразильского телеканала Fox Sports, которая была сделана после вылета Германии.

Фанаты Бразилии видят Бельгию примерно так.

Защита бразильцев так и не смогла справиться с Лукаку.

Чемпионат мира для Южной Америки закончен. Можно сказать, что бесславно.

Неймар сменил причёсок больше, чем забил голов на турнире.

Напомним, что матч 1/4 финала ЧМ-2018 Бразилия - Бельгия завершился со счетом 0:2.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Неймар
Место
Россия
Объект
сборная Бразилии по футболу
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