Пожары и стычки с полицией: СМИ сообщили о десятках раненых на матче "Барселона" – "Реал"

18 декабря в Барселоне во время и после матча чемпионата Испании "Барселона" – "Реал" (0:0) произошли массовые беспорядки. В результате столкновений не менее 60 человек получили ранения.

Протесты во время матча "Барселона" – "Реал"

Как сообщает AS, полиция во время игры не пустила на стадион борцов за независимость Каталонии, которые сломали железное ограждение. Органы правопорядка арестовали 9 человек.

В начале второго тайма матч был ненадолго прерван из-за того, что на поле с трибун полетели надувные желтые мячи, символизирующие акцию за независимость Каталонии.

Протесты во время матча "Барселона" – "Реал"

После матча протестующие жгли мусорные контейнеры в окрестностях "Камп Ноу", устраивая большие пожары. Группе радикалов удалось вскрыть полицейский фургон и забрать оттуда снаряжение. Полиции пришлось применять резиновые пули. Один человек был задержан за то, что бросил бутылку в сотрудника правопорядка.

DIRECTO | Así está la situación después de que los manifestantes prendieran fuego a varios contenedores en los aledaños del Camp Nou durante el #Clásicohttps://t.co/fuhWIsaQDi pic.twitter.com/cW77OspbGV — EL PAÍS (@el_pais) 18 Nollaig 2019

Intensa humareda de unos contenedores ardiendo. Los @mossos disparan foam en los alrededores del Camp Nou https://t.co/JV2rEyxNIe pic.twitter.com/hg0OzSOl8Y — Rebeca Carranco (@RebecaCarranco) 18 Nollaig 2019

Els últims aldarulls importants a Barcelona postsentència es van viure el 26 d'octubre a Via Laietana. La nit abans del 10A es van cremar alguns contenidors. Avui han tornat els enfrontaments amb els @mossos i un cos a cos directe. De nou barricades i també foam. pic.twitter.com/dNxPG1fXgu — Anna Punsí (@punsix) 18 Nollaig 2019

Протесты во время матча "Барселона" – "Реал"

Протесты во время матча "Барселона" – "Реал"

Протесты во время матча "Барселона" – "Реал"

Протесты во время матча "Барселона" – "Реал"

Трибуны стадиона "Камп Ноу" на матче "Барселона" – "Реал"

Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Барселона" – "Реал" должен был состояться в октябре, но был отложен из-за грандиозных акций протеста борцов за независимость Каталонии.

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