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19 декабря • обновлено в 11:39
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Пожары и стычки с полицией: СМИ сообщили о десятках раненых на матче "Барселона" – "Реал"

1.3т
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18 декабря в Барселоне во время и после матча чемпионата Испании "Барселона" – "Реал" (0:0) произошли массовые беспорядки. В результате столкновений не менее 60 человек получили ранения.

Протесты во время матча "Барселона" – "Реал"

Протесты во время матча "Барселона" – "Реал"

Как сообщает AS, полиция во время игры не пустила на стадион борцов за независимость Каталонии, которые сломали железное ограждение. Органы правопорядка арестовали 9 человек.

В начале второго тайма матч был ненадолго прерван из-за того, что на поле с трибун полетели надувные желтые мячи, символизирующие акцию за независимость Каталонии.

Протесты во время матча "Барселона" – "Реал"

Протесты во время матча "Барселона" – "Реал"

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После матча протестующие жгли мусорные контейнеры в окрестностях "Камп Ноу", устраивая большие пожары. Группе радикалов удалось вскрыть полицейский фургон и забрать оттуда снаряжение. Полиции пришлось применять резиновые пули. Один человек был задержан за то, что бросил бутылку в сотрудника правопорядка.

Протесты во время матча "Барселона" – "Реал"

Протесты во время матча "Барселона" – "Реал"

Протесты во время матча "Барселона" – "Реал"

Протесты во время матча "Барселона" – "Реал"

Протесты во время матча "Барселона" – "Реал"

Протесты во время матча "Барселона" – "Реал"

Протесты во время матча "Барселона" – "Реал"

Протесты во время матча "Барселона" – "Реал"

Трибуны стадиона "Камп Ноу" на матче "Барселона" – "Реал"

Трибуны стадиона "Камп Ноу" на матче "Барселона" – "Реал"

Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Барселона" – "Реал" должен был состояться в октябре, но был отложен из-за грандиозных акций протеста борцов за независимость Каталонии.

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Читайте все новости по теме "Реал - Барселона" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
Реал - Барселона
Место
Испания Барселона
Тег
ФК Барселона
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