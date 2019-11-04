"Позажирались": знаменитый украинский футболист наехал на "Динамо" и "Шахтер"

Известный в прошлом полузащитник львовских "Карпат" Михаил Кополовец выступил против грандов украинского футбола.

Спортивный директор "Миная" выразил уверенность в том, что клубы из глубинки в будущем станут главными в стране.

Михаил Кополовец "Динамо" Киев от Шурика

"Нет ничего невозможного. "Ингулец" в прошлом сезоне играл в финале Кубка Украины. За такими командами, как мы и "Ингулец", будущее. Потому что условные "Шахтер" и "Динамо" позажирались, а пацаны голые и босые хотят что-то доказать в этой жизни и в футболе", – сказал Кополовец в комментарии телеканалу "Футбол 1", пишет Sport.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" впервые в истории выбило донецкий "Шахтер" из розыгрыша Кубка Украины, одолев соперника на НСК "Олимпийский" в дополнительное время.

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