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5 марта • обновлено в 20:51
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Появился первый комментарий Беседина по допинг-скандалу

1.3т
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Футболист "Динамо" Артем Беседин объяснил прием запрещенного препарата фонтурацетама. Слова Беседина взяты из материалов дела, которое рассматривалось УЕФА.

Артем Беседин

Артем Беседин

Беседин перед матчем с "Мальме" взял у врача команды таблетку Энтропа, действующим веществом которого является фонтурацетам, который и был обнаружен в пробе украинца. В материалах дела это вещество указано как 4-фенилпирацетам.

"Я сказал врачу, что головная боль резко усилилась и попросил таблетку. Он сказал, что все лекарства в сумке в багажном отсеке автобуса и что сейчас нет времени останавливаться для этого, потому что мы опаздывали на матч. Но он сказал, что может дать Кетанов из своей аптечки. Я взял таблетку… Позже я узнал от врача, что у него были Кетанов и Энтроп в соседних отделениях аптечки. Внешне они совсем не отличаются, и я не заметил разницу", — приводит слова Беседина СпортАрена.

Ранее координатор допинг-контроля Украинской ассоциации футбола Максим Бецко сообщил, что клубный врач по ошибке предложил форварду запрещенный препарат фонтурацетам вместо таблетки от головной боли.

За нарушение антидопинговых правил Беседин был отстранен на год. Наказание вступило в силу 19 декабря минувшего года.

Артем провалил допинг-пробу по итогам матча группового раунда Лиги Европы против Мальме (3:4).

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
допинговый скандал
Персона
Артем Беседин
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