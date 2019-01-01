Появился неутешительный прогноз для Коноплянки

Немецкий футбольный клуб "Шальке" планирует серьезно поработать на зимнем трансферном рынке, избавившись от многих игроков, в том числе и полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки.

Евгений Коноплянка и Доминико Тедеско

Руководство немецкого клуба, нашло виновников провала в Бундеслиге – "Гельзенкирхен" ушел зимовать на позорном 13-м месте, хотя еще чуть больше полугода назад завершил сезон в статусе вице-чемпиона. До зоны вылета ближе, чем до попадания в Лигу Европы.

Если команда мало забивает, проблему ищут в атакующем звене. Главный тренер команды Доминико Тедеско в текущем сезоне изменил свое отношение к бывшим лидерам. Поэтому Набиль Бенталеб и особенно Евгений Коноплянка и Амин Харит должны готовиться к уходу, сообщает Football24 со ссылкой на Bild и Sky Deutschland.

Украинец в Лиге чемпионов и Бундеслиге не наиграл и 800 минут, отметившись 2 голевыми передачами. Хотя по оценкам того же Kicker, Коно на 6-м месте в команде с хорошим средним баллом 3,6. Да и немецкий Sky оценивает его качества как редкостные в составе "Шальке", но видит проблему в том, что украинец так и не смог осуществить прорыв под руководством Тедеско.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Тедеско уверен, что малое количество игрового времени украинца связано с числом одноплановых футболистов в команде.