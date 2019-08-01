Появилось жесткое видео избиения фанатов "Спартака" ОМОНовцами

В сети появилось новое видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского "Спартака".

На записи видно, что ростовские сотрудники ОМОНа дубинками избивают фанатов красно-белых, а также используют по отношению к ним электрошокеры.

Напомним, что 23 июля в России произошел громкий инцидент с футбольными фанатами. После встречи второго тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и "Ростовом" бойцы Росгвардии на стадионе избили фанатов московского клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже "Ростов" опубликовал официальное заявление, переложив всю вину за инцидент на болельщиков.

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