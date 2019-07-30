Появилось видео реакции Зеленского на гол в ворота "Динамо" в Суперкубке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на поединке за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером", который состоялся в Одессе 28 июля.

На видео попала реакция президента на первый гол в матче, из которой понятно, что, скорее всего, он в тот вечер болел за киевлян.

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Отметим, что глава государства сидел вместе с дочерью Александрой. Привычно рядом находился и глава Офиса президента Андрей Богдан, чье присутствие в компании гаранта стало поводом для шуток в сети. "Главное, чтобы Богдан не отходил ни на метр, а то беда будет", - отметил один из комментаторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" обыграло "Шахтер" и выиграло Суперкубок Украины-2019, установив при этом историческое достижение.

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