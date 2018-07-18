Появилось видео из раздевалки сборной Франции в перерыве финала ЧМ-2018

Продюсер Адриан Мурхед опубликовал видеозапись из раздевалки сборной Франции во время перерыва финального матча чемпионата мира по футболу-2018 с Хорватией. В ролик попала речь главного тренера команды Дидье Дешама.

"Вы видели, что они используют корпус, локти. Парень отворачивается от ворот. Он отворачивается, поэтому не принесет нам вреда. Не бойтесь играть против него, мы его контролируем", — оценил игру сборной Хорватии Дешам. Он также выделил нападающего Марио Манджукича и попросил своих футболистов играть с ним внимательнее, сообщает Lenta.ru.

Новости Путина сфотографировали в раздевалке сборной Хорватии

"Не усложняйте ситуацию для себя. Они нападают, они агрессивны. Вы все видели их энергию. Играйте так просто, как можете (...) 45 минут! Вы знаете, что будет дальше", — сказал тренер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что охране Путина пришлось защищать его в раздевалке сборной Франции.