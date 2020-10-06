Появилось решение правительства Франции по матчу с Украиной

Специальная комиссия правительства Франции разрешила в Париже проведение 7 октября товарищеского футбольного матча против команды Украины, сообщил шеф-продюсер каналов "Футбол 1/2/3" Иван Гресько.

Как уточнил Гресько, наша сборная полностью удовлетворяет всем требованиям принимающей стороны: в команде есть необходимый минимум в 13 полевых футболистов и вратаря, готовых провести матч. Сборная не планирует довызывать на матч против Франции дополнительных голкиперов в помощь Георгию Бущану.

Поединок состоится на "Стад де Франс" Facebook Ивана Гресько

Тест Романа Яремчука на коронавирус, который форвард сдал сегодня утром, оказался отрицательным. В день игры украинские футболисты пройдут еще одно тестирование на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL. легендарный украинский вратарь Александр Шовковский принял участие в тренировке вместе с командой на "Стад де Франс". Как рассказал сам голкипер, он не собирался возвращаться в футбол, однако обстоятельства оказались выше этого.