Появилось решение правительства Франции по матчу с Украиной

Максим Иншаков Футбол 23:05, 6.10.2020 Обновлено: 23:18, 6.10.2020

Специальная комиссия правительства Франции разрешила в Париже проведение 7 октября товарищеского футбольного матча против команды Украины, сообщил шеф-продюсер каналов "Футбол 1/2/3" Иван Гресько.

Как уточнил Гресько, наша сборная полностью удовлетворяет всем требованиям принимающей стороны: в команде есть необходимый минимум в 13 полевых футболистов и вратаря, готовых провести матч. Сборная не планирует довызывать на матч против Франции дополнительных голкиперов в помощь Георгию Бущану.

Поединок состоится на "Стад де Франс"
Facebook Ивана Гресько

Тест Романа Яремчука на коронавирус, который форвард сдал сегодня утром, оказался отрицательным. В день игры украинские футболисты пройдут еще одно тестирование на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL. легендарный украинский вратарь Александр Шовковский принял участие в тренировке вместе с командой на "Стад де Франс". Как рассказал сам голкипер, он не собирался возвращаться в футбол, однако обстоятельства оказались выше этого.

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