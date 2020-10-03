Появилось расписание "Шахтера" в Лиге чемпионов

Максим Иншаков Футбол 18:27, 3.10.2020 Обновлено: 18:36, 3.10.2020

Донецкий "Шахтер" групповой этап в Лиге чемпионов сезона начнет 21 октября поединком в Мадриде против "Реала". Поединок начнется в 19:55.

Завершится этап игрой в Италии, где "Шахтеру" будет противостоять миланский "Интер".

1 тур: "Реал" – "Шахтер" (21 октября, 19:55)

2 тур: "Шахтер"– "Интер" (27 октября, 19:55)

3 тур: "Шахтер" – "Боруссия" Менхенгладбах (3 ноября, 19:55)

4 тур: "Боруссия" Менхенгладбах – "Шахтер" (25 ноября, 19:55)

5 тур: "Шахтер" – "Реал" (1 декабря, 19:55)

6 тур: "Интер" – "Шахтер" (9 декабря, 22:00)

*время указано киевское

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" групповой этап Лиги чемпионов сезона 2020/2021 начнет домашним матчем с итальянским "Ювентусом" 20 октября.

Ранее букмекеры назвали итоговое место "Шахтера" в Лиге чемпионов 20/21. По мнению аналитиков "горняки" по итогам выступлений в групповом этапе займут четвертое место и завершат выступление в еврокубках.

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