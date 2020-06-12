Появилось новое видео с погибшим в РФ футболистом Вшивковым: итоги спорта 11 июня

Легендарный российский боксер Костя Цзю назвал высказывания Александра Усика об РФ вызывающими уважение, а в сети появилось новое видео с футболистом Иваном Вшивковым, который заживо сварился в полиции.
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Кроме того, СМИ назвали город, в котором будут сыграны решающие матчи Лиги Европы. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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