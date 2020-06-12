Появилось новое видео с погибшим в РФ футболистом Вшивковым: итоги спорта 11 июня

Легендарный российский боксер Костя Цзю назвал высказывания Александра Усика об РФ вызывающими уважение, а в сети появилось новое видео с футболистом Иваном Вшивковым, который заживо сварился в полиции.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 11 июня.

Кроме того, СМИ назвали город, в котором будут сыграны решающие матчи Лиги Европы. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Заставляет уважать его – Костя Цзю о высказываниях Усика

СМИ назвали город, в котором пройдут решающие матчи Лиги Европы

Ирина Морозюк выложила жаркое фото в бикини и восхитила Instagram

В США тренеры сборной годами насиловали спортсменок

Российский футболист Иван Вшивков сварился заживо в полиции: появилось новое видео из камеры

МОК аннулировал результаты российских хоккеисток на Олимпиаде в Сочи-2014

В Австралии регбиста Бенджи Маршалла отправили на карантин после поцелуя с журналисткой

О спорте и не только – в нашем Instagram!