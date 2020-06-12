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Появилось новое видео с погибшим в РФ футболистом Вшивковым: итоги спорта 11 июня

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Легендарный российский боксер Костя Цзю назвал высказывания Александра Усика об РФ вызывающими уважение, а в сети появилось новое видео с футболистом Иваном Вшивковым, который заживо сварился в полиции.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 11 июня.

Кроме того, СМИ назвали город, в котором будут сыграны решающие матчи Лиги Европы. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Лига Европы
Персоны
Александр Усик Костя Цзю Ирина Морозюк
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