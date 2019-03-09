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Появились сенсационные данные об уходе Гвардиолы из "Манчестер Сити"

9.3тЧитать материал на украинском

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может в летнее межсезонье покинуть клуб. Испанский специалист достиг предварительного соглашения с руководством туринского "Ювентуса".

По окончанию сезона итальянский клуб может попрощаться с нынешним главным тренером Массимилиано Аллегри. В качестве его приемников назывались экс-тренер "Реала" Зинедин Зидан и наставник сборной Франции Дидье Дешам. Однако журналист "Il Giornale" Луиджи Гуэльпа заявил, что по информации его надежных источников туринский клуб возглавит именно Гвардиола.

Хосеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола

Manchester City

Новости
Вслед за Роналду. ''Ювентус'' готовит новый мегатрансфер

"Я узнал, что Гвардиола достиг устного соглашения с "Ювентусом" о контракте на 4 года. Мне это рассказал тот же человек, который ранее сообщал о переходе Роналду в туринский клуб. Это была бы бомба!" - цитирует Гуэльпу Calciomercato.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после игры с "Борнмутом" (1:0) в Премьер-лиге Англии похвалил Александра Зинченко, который был признан лучшим игроком матча.

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Персоны
Пеп ГвардиолаДидье ДешамЗинедин Зидан
Теги
ФК ЮвентусФК Манчестер Сити
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