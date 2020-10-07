Появились результаты тестов сборной Украины на COVID-19 перед игрой с Францией

Футболисты, тренеры и персонал сборной Украины утром 7 октября во Франции прошли дополнительное ПЦР-тестирование на COVID-19.

Как сообщил пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский все результаты оказались отрицательными.

Ранее инфицированные коронавирусом Андрей Лунин, Юрий Панькив и шеф-повар сборной Украины Любомир Тошич изолированы от команды.

Все украинские футболисты, которые вошли в заявку на товарищеский матч с Францией (21 человек), допущены к игре.

Официальная заявка сборной Украины (по номерам)

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Илья Забарный, 5. Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 12. Александр Шовковский, 13. Ефим Конопля, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Владимир Шепелев, 18. Богдан Михайличенко, 19. Роман Безус, 20. Евгений Макаренко, 21. Александр Караваев, 22. Евгений Чеберко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 4 октября, Тарас Степаненко и Андрей Пятов сдали позитивный тест на коронавирус.