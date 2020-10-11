Cборная Украины получила результаты тестов на COVID-19 перед игрой с Испанией

Все 25 футболистов сборной Украины, которые входят в заявку на матч 4-го тура Лиги наций с Испанией, сдали отрицательные тесты на коронавирус

Как сообщает пресс-служба УАФ, вечером 11 октября национальная команда провела тренировку на НТК имени Банникова.

11 игроков стартового состава поединка с Германией выполняли физические задачи от Андреа Аззалина, направленные на восстановление функциональных кондиций.

Вместе с другими ребятами в этом занятии участвовал и Руслан Малиновский, который из-за дисквалификации пропустит матч с испанцами. Расположение сборной Руслан покинет 12 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Украина – Испания состоится во вторник, 13 октября. Уже названы телеканалы, которые покажут матч.

Напомним, что накануне сборная Украины в матче 3-го тура Лиги наций на киевском НСК "Олимпийский" проиграла команде Германии (1:2).

Позже появилось видео голов. После игры наставник бундестим Йоахим Лев заявил, что Украина его ничем не удивила, а Шевченко признался, о чем попросил футболистов в перерыве матча, и отказался критиковать вратаря Георгия Бущана за ошибку, приведшую ко второму голу.