Появились новые данные о судьбе Шевченко в сборной Украины

Александр Чеканов Футбол 19:22, 5.06.2020 Обновлено: 19:41, 5.06.2020

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко останется на своем посту как минимум до конца 2022 года.

Такими данными располагает интернет-сайт Sport.ua. По информации источника, уже в ближайшее воскресенье, 7 июня, 43-летний специалист подпишет новый контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) во время конгресса организации.

Андрей Шевченко
УАФ

Стороны согласовали соглашение на 2,5 года – до конца финальной части чемпионата мира 2022 года. Отметим, что нынешний договор Шевченко с УАФ рассчитан до июля нынешнего года, однако из-за переноса Евро-2020 возникла необходимость в его продлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" рассматривает кандидатуры двух тренеров на случай ухода с поста нынешнего наставника команды Алексея Михайличенко.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

На Днепропетровщине начальник полиции возглавил банду: детали скандала и фото

Вооруженные формирования России ударили по ВСУ ракетами

Снежана Егорова предложила "новое правительство" для Украины: в сети разгорелся скандал

В Минфине признали, что украинцы переплачивают за газ

Сломал ногу, а умер от энцефалита: в Броварах мать ветерана АТО обвинила врачей в халатности