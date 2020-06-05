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5 июня • обновлено в 19:47
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Появились новые данные о судьбе Шевченко в сборной Украины

2.2т
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Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко останется на своем посту как минимум до конца 2022 года.

Такими данными располагает интернет-сайт Sport.ua. По информации источника, уже в ближайшее воскресенье, 7 июня, 43-летний специалист подпишет новый контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) во время конгресса организации.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

УАФ

Стороны согласовали соглашение на 2,5 года – до конца финальной части чемпионата мира 2022 года. Отметим, что нынешний договор Шевченко с УАФ рассчитан до июля нынешнего года, однако из-за переноса Евро-2020 возникла необходимость в его продлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" рассматривает кандидатуры двух тренеров на случай ухода с поста нынешнего наставника команды Алексея Михайличенко.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Андрей Шевченко
Тег
Сборная Украины по футболу
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