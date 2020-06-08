Появились новые данные о будущем Михайличенко в "Динамо"

Александр Чеканов Футбол 22:10, 8.06.2020

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко точно не будет отправлен в отставку до конца текущего сезона.

Такой информацией поделился журналист Игорь Цыганык. По его словам, единственный вариант, при котором нынешний наставник "бело-синих" покинет свой пост – желание самого тренера.

Алексей Михайличенко
ФК "Динамо"

"Михайличенко будет работать до конца сезона в любом случае. Нет никаких оснований говорить, что все может произойти иначе. Перед тренером "Динамо" сейчас стоит главная задача – попасть в Лигу чемпионов. Ведь были договоренности между Суркисом и Михайличенко перед тем, как он стал главным тренером "Динамо": он должен вывести команду в еврокубки, а именно ЛЧ. В то, что Михайличенко покинет команду в течение сезона, я не верю. Разве что он сам пожелает, но это будет понятный шаг", – приводит слова Цыганыка FootballHub.

Как сообщал OBOZREVATEL, турецкий тренер Эрол Булут дал согласие возглавить киевское "Динамо" и представил программу развития клуба.

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