Не раньше 2021-го: появились неутешительные данные о коронавирусе в Италии
Итальянские футбольные болельщики смогут посещать стадионы не ранее весны будущего года.
Такими неутешительными данными располагает портал Polesine 24. Как утверждает источник, Италия будет выходит из карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса, в четыре фазы.
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Планируется, что 31 мая будут возобновлены матчи национального футбольного чемпионата во всех лигах и первенства других командных видов спорта. При этом соревнования будут проходить без присутствия зрителей.
Лишь в марте 2021 года для фанатов будут открыты стадионы, а с 1 апреля в стране будут сняты все ограничения и открыты границы.
Отметим, что итальянская Серия А была приостановлена из-за коронавируса после 26-го тура. Турнирную таблицу возглавляет "Ювентус" с 63 очками, второе место занимает "Лацио" с 62 очками.
Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира по футболу англичанин Норман Хантер умер от коронавируса.