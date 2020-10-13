Появились фото из раздевалки сборной Украины после победы над Испанией

Максим Иншаков Футбол 01:22, 14.10.2020

Тренер сборной Украины Александр Шовковский и помощник Андрея Шевченко Мыкола Васильков выложили фотографии из раздевалки "сине-желтой" команды.

Кадры сделаны сразу после сенсационной победы наших футболистов в 4-м туре Лиги наций над командой Испании.

На снимках уставшие, но довольные украинцы, эмоционально празднуют заслуженный триумф.

Сборная Украины празднует победу
Instagram Мыколы Василькова
Сборная Украины по футболу
Instagram Александра Шовковского

Как сообщал OBOZREVATEL, после игры Цыганков отказался считать себя героем, а Андрей Шевченко дал откровенный комментарий.

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