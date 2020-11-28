Появилась расшифровка телефонного разговора диспетчера скорой перед смертью Марадоны

Телеканал TN со ссылкой на расследование генпрокуратуры опубликовал часть телефонного разговора врача аргентинского футболиста Диего Марадоны Леопольдо Луке с диспетчером скорой помощи.

После того, как Марадоне стало плохо, Луке попросил отправить бригаду врачей в район Сан-Андрес в Тигре.

"Здесь человек, у которого остановились дыхание и сердце. Врач пытается ему помочь", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марадона умер в среду, 25 ноября, в своем доме в Буэнос-Айресе

Причиной смерти легендарного футболиста стала сердечная недостаточность, которая привела к острому отеку легких.

Адвокат и друг легендарного футболиста Матиас Морла заявил, что собирается инициировать собственное расследование, поскольку за состоянием Диего никто не следил на протяжении 12 часов, а скорая помощь якобы ехала к его дому более получаса.