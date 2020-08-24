Поветкин нокаутировал Уайта, 'Бавария' выиграла ЛЧ: итоги спорта 23 августа

"Бавария" и ПСЖ определили победителя Лиги чемпионов 2019/2020, а российский боксер Александр Поветкин добыл эффектную победу над Диллианом Уайтом.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 23 августа.

Кроме того, состоялся 1-й тур нового розыгрыша украинской Премьер-лиги. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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