Украинский нападающий индонезийского футбольного клуба "ПСС Слеман" Евгений Бохашвили, который раньше выступал за "Днепр", рассказал, как сорвался его переход в ФК "Рига".

"Поехал в Латвию и было у меня очень большое невезение. Прошел просмотр в ФК "Рига", и мне уже сказали, что будут подписывать, и я столкнулся с такими вещами, когда ничего не зависит от футболиста. Оказалось, что президент клуба не совсем позитивно относится к украинцам, а он думал, что я грузин. У меня же фамилия Бохашвили", – рассказал футболист в интервью изданию Football.ua.

Евгений Бохашвили Football.ua

Он отметил, что уже должен был подписывать контракт и отправляться с командой на сборы, но "его кинули" в последний момент.

"Когда прошел просмотр и они согласились подписывать, то позвонил агент и сказал, что клуб начал давать заднюю. Я не мог понять почему, ведь хорошо сыграл в товарищеских матчах, показал себя. Тренер сказал, что устроил его. Тогда сборы должны были быть в Дубае, и у меня уже взяли паспорт, чтобы оформлять визу, но в последний момент меня кинули", – подытожил Бохашвили.

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