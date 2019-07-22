"Потеряли лучшего": украинец из "Брюгге" оценил ближайшего соперника "Динамо" в Лиге чемпионов

Недавно "Динамо" узнало своего первого соперника по отбору Лиги чемпионов - киевляне сыграют с бельгийским "Брюгге".

И хотя "Динамо" с "Брюгге" никогда не пересекались, оба клуба связывает и называет "своими" один из первых украинцев в бельгийском футболе Сергей Серебренников. Еще в 2002-м Серебренников перебрался из Киева в Брюгге, после чего уже никогда не покидал Бельгию в своей футбольной карьере.

После добротной игровой и небольшой тренерской карьеры в Бельгии Сергей продолжает работать в бельгийском футболе, и во многом благодаря его усилиям в местный "Генк" попал один из лучших нынешних украинских игроков - Руслан Малиновский. Теперь же Серебренникову выпала возможность повидаться и с "Динамо", хотя сам функционер признается, что не хотел видеть встречу киевлян с "Брюгге" уже сейчас.

Сергей Серебренников dynamo.kiev.ua

"На сегодняшний день "Брюгге", наверное, один из самых стабильных клубов Бельгии. Да, везде проходят изменения, но у "Брюгге" как политика клуба, так и костяк команды стабильны. Хотя этим летом у них стал новый тренер - Филипп Клемент, который в прошлом сезоне привел "Генк" к чемпионству. Это, наверное, и есть главное летнее приобретение клуба на данный момент", - говорит Серебренников.

Вместе с другими этим летом в команду пришел и украинский игрок - фланговый защитник "Шахтера" Эдуард Соболь, которого уже немало выделяют в свете перспективы на следующий сезон.

"Да, они уже сделали и кое-какие трансферы, но потеряли ключевого нападающего Уэсли, который был продан в "Астон Виллу" за большую сумму. Кроме этого оставил команду и центрбек Денсфил. А пару человек находятся в так называемом "листе ожидания". Но это не значит, что "Брюгге" ослаб - в целом лидеры сохранены, а клуб уже сделал неплохие приобретения. Есть новый центральный защитник из чешской "Славии" Дели, а также наш Эдуард Соболь", - анализирует Сергей.

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По словам Серебренникова, вместе с новым тренером команду ждут и приличные изменения, в том числе и в схеме игры.

"В целом можно сказать, что сейчас "Брюгге" проходит определенный этап изменения - новый тренер начинает свою работу, есть и новые игроки. Клемент уже кардинально изменил схему игры - с 3-5-2 в 4-3-3. То есть, наверняка тренер хочет видеть такой же футбол, как был у него в "Генке" - атакующий и разнообразный. Но это не значит, что "Брюгге" сейчас сразу побежит вперед с "шашками наголо". Клемент - тренер хоть и молодой, но уже проверенный боец с немалым опытом больших матчей", - говорит экс-игрок "Брюгге".

Эдуард Соболь twitter.com/ClubBrugge

"Мне кажется, команда еще не укомплектовалась в том виде, в каком "Брюгге" видит себя через пару месяцев. Тем не менее, уже сейчас "Брюгге" является очень добротным коллективом на евроарене и составит с "Динамо" отличное противостояние", - уверен Серебренников.

Пока Серебренников не предрекает победы кому-то одному, но жалеет, что эти две команды встретились в еврокубках уже сейчас, во 3-м раунде квалификации.

"Это два моих клуба, с которыми я до сих пор поддерживаю хорошие отношения. Понятно, в первую очередь у меня на лице проскользнула улыбка. И не хотелось бы, чтобы "Динамо" и "Брюгге" пересеклись на столь ранней стадии квалификации, а оба прошли в групповой турнир. Но это футбол, волей судьбы случается всякое. Но с другой стороны это будут отличные интересные игры, которые как в Бельгии, так и в Украине мне хотелось бы увидеть вживую", - подытожил украинец.

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