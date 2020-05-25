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25 мая • обновлено в 11:31
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"Потерял три года": Луческу раскритиковал экс-тренера "Шахтера" Фонсеку

1.2т
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Легендарный наставник "Шахтера" Мирча Луческу заявил, что "горняки" потеряли три года, поскольку молодые игроки не развивались под руководством португальца Паулу Фонсеки.

"На протяжении трех лет, когда командой руководил Фонсека, молодые игроки не продвигались вперед. А теперь, даже сегодня, смотрел товарищеский матч (против "Руха" – Ред.) и увидел, что они очень заинтересованы. Я уверен, что через год-два у нас будет такая же сильная команда. Сейчас все молодые футболисты хорошие: Тете, Соломон, Додо. Им всем нужно дать играть", – сказал Луческу в эфире передачи "Великий футбол".

Мирча Луческу

Мирча Луческу

UA-Football

Напомним, что Фонсека был наставником "Шахтера" с 2016 по 2019 год. За это время он по три раза выиграл украинскую Премьер-Лигу и Кубок Украины, а перед сезоном 2019/20 португалец перешел в итальянскую "Рому".

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу вошел в тройку лучших тренеров современности.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Паулу Фонсека Мирча Луческу
Тег
ФК Шахтер
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