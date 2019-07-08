Посвятили Украине победу над Россией: в сети вспомнили самое эпичное видео с ЧМ-2018

Бывшие футболисты киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич ровно год назад, 8 июля 2018-го, записали видео, ставшее самым скандальным во время чемпионата мира в России.

После победы над хозяевами мундиаля хорваты записали видео в поддержку Украины. Вида и Вукоевич в раздевалке команды прокричали на камеру "Слава Украине! Эта победа за "Динамо" и Украину! Давай-давай!".

Домагой Вида и Огнен Вукоевич

Ролик стал вирусным и вызвал настоящую истерику в России. Так, депутаты Госдумы набросились на футболистов, обвинив их в политической провокации и экстремизме.

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала и отобрала аккредитацию Вукоевича на турнир, а украинцы атаковали страницы организации в Facebook, засыпав ее гневными комментариями.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям вспомнить эпичное видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, мадридский "Атлетико" подписал контраст с "Месси в юбке" из Украины.

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