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Чемпионат мира 2018
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"Постят ерунду": в сети объяснили новое видео с экс-капитаном "Динамо"

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Скандал с участием футболиста сборной Хорватии Домагоем Видой и уже экс-делегата команды на чемпионате мира в России Огненом Вукоевичем набирает обороты.

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Интернет-пространство еще не "отошло" от прежних "Слава Укриане!" и тут новый поворот. Накануне в сети появилось еще одно видео, где Вида с бутылкой пива говорит "Слава Украине! Белград, гори!".

Интересную версию на этот счет выдвинули авторы Telegram-канала "Спорт и сплетни". Редакция задается следующим вопросом:

"Сколько же все будут постить ерунду о том, что хорваты получат теперь ещё одно предупреждение за новое видео ("Белград, гори!")? Это общение по Вайберу с друзьями-сербами, песня на сербском, а "Белград" - название ресторана на Подоле в Киеве, где часто любят зависать футболисты киевского "Динамо", - говорится в сообщении.

Напомним, Вида получил предупреждение от ФИФА, а Вукоевича и вовсе выдворили из сборной и аннулировали его аккредитацию на ЧМ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети вспомнили еще об одном известном экс-футболисте из Хорватии, который поддерживает украинских бойцов на Донбассе - Ивице Пириче.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Домагой ВидаОгнен Вукоевич
Объект
сборная Хорватии по футболу
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