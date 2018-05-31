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Поступок Зидана загнал президента "Реала" в тупик

2.2тЧитать новость на украинском

Президент мадридского "Реала" Флорнетино Перес крайне огорчен новостью об уходе с поста главного тренера Зинедина Зидана.

Легендарный француз заявил о своем решении покинуть клуб на специальной пресс-конференции.

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"Это неожиданное решение для меня, это печальный день. Я любил его как игрока и тренера, и это сильно повлияло на меня, когда я услышал о таком решении. Я не был готов к новости вроде этой. Я хочу поблагодарить его за все, что он сделал для "Реал Мадрид" в эти годы. У меня нет сомнений в том, что он еще раз вернется. Но если ему нужен перерыв- он заслуживает этого", - цитирует Переса AS.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ поговаривают об уходе еще одного ключевого звена из состава "сливочных".

Персона
Зинедин Зидан
Место
ИспанияМадрид
Объект
Реал Мадрид
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Молодец Зизу.На своём личном авторитете,сумел дисциплинировать звёзд Реала и за короткий промежуток времени по максимуму отыграть и выиграть ЛЧ,что гораздо престижнее чемпионата и кубка короля Испании.Браво Зидан и удачи на тренерской работе!
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