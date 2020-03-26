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26 марта • обновлено в 16:40
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Поступок экс-игрока "Динамо" вызвал ярость у болельщиков

2.2т
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Бывший полузащитник киевского "Динамо" Сидклей, который в зимнее межсезонье перешел в аренду в бразильский "Коринтианс", нарушил карантин, вызвав гнев у болельщиков.

Как сообщает Gazeta Esportiva, в Instagram появилось несколько видео, на которых футболист играет в футбол на улице и веселится с друзьями в закрытом помещении. За нарушение правил карантина на него обрушился шквал критики в социальных сетях.

Сидклей

Сидклей

Football.ua

"Они прислали мне кучу сообщений, говорили, что я сумасшедший. Но я никуда не выходил. Как мне это доказать? То видео было записано еще в декабре, когда я был в Куритибе. Одни поверят мне, другие – нет, но моя совесть чиста", – сказал Сидклей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее за нарушение карантина была жестко раскритикована девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес, а нападающему "Реала" Луке Йовичу и вовсе пригрозили арестом после его прилета в родную Сербию.

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Персона
Сидклей
Место
Бразилия
Теги
карантин ФК Коринтианс ФК Динамо Киев
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