Построить "Шахтер" в Киеве Луческу не удастся, – Суркис

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что новый тренер "Динамо" Мирча Луческу не сможет построить в Киеве еще один "Шахтер" из-за отличий в философии двух конкурирующих клубов.

"Думаю, что построить "Шахтер" в Киеве ему не удастся, потому что у каждого своя философия. Сегодня в "Шахтере" на контракте 13 бразильцев, из которых два – с украинским гражданством. Мы пошли другим путем и попытаемся пройти его до конца. Понимая, какие наступили сложные времена после Революции достоинства, мы полностью перестроили нашу структуру", – цитирует слова Суркиса-младшего издание "Новое Время".

Президент киевлян отметил, что в команде решили сделать акцент на воспитании молодых украинских талантов.

"Мы дали возможность развиваться нашей молодежи, дополнительно реконструировали корпус для детской спортивной школы. И сегодня наш акцент на украинских ребят. Вот в этом году выпущено 25 ребят 17 лет. Из них 14 человек начали работать в команде U-19, и у многих из них есть будущее в большом футболе", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Суркис признался, что не ожидал такой реакции болельщиков "Динамо" на назначение Луческу.