Пострадало и "Динамо": игрок "Интера" установил уникальное достижение в Лиге Европы

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку забил один из голов своей команды в четвертьфинальном матче против "Байера" и установил уникальное достижение в Лиге Европы/Кубке УЕФА, который был основан в 1971 году.

Бельгийский форвард отличился как минимум однажды в каждом из последних девяти матчей во втором по значимости клубном турнире Европы. Голевая серия Лукаку началась еще в сезоне 2014/15, когда он забил в ворота "Вольфсбурга" в групповом турнире ЛЕ, выступая за "Эвертон".

В том же розыгрыше турнира бельгиец дважды поразил ворота киевского "Динамо" в 1/8 финала соревнования, отличившись и в домашнем, и в выездном поединках, но это не помогло его команде выйти в следующий раунд (2:1 в Англии и 2:5 в Украине).

Лукаку забивал в последних девяти матчах Лиги Европы Twitter OptaPaolo

Отметим, что Лукаку побил рекорд, который принадлежал легендарному англичанину Алану Ширеру. Экс-форвард "Ньюкасла" забивал в восьми матчах подряд.

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