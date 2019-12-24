Посол Украины сделал угрожающее заявление по скандалу с Зозулей

Посол Украины в Испании Анатолий Щерба пообещал наказание для "Райо Вальекано" за то, что фанаты этого клуба оскорбили украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю, назвав его нацистом.
"Наказание будет. Прежде всего для клуба", — сказал Щерба в интервью Укринформ.
Анатолий Щерба
По его словам, дисциплинарная комиссия, которая состоит из представителей как национальной федерации футбола, так и LaLiga, применит санкции к клубу. В частности, если будут доигрывать второй тайм этого матча, который был остановлен из-за поведения ультрас, то это произойдет при пустых трибунах.
Щерба отметил, что на прошлой неделе провел встречу в штаб-квартире Футбольной лиги в Мадриде, в ходе которой испанская сторона подтвердила полную поддержку Зозули и заверила, что к клубу "Райо Вальекано" могут быть применены и финансовые санкции. Кроме того, посол также планирует встретиться с руководством государственного секретариата Испании по делам спорта и Королевской футбольной федерации Испании относительно обсуждения этой ситуации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В феврале 2017-го Зозуля перешел в "Райо Вальекано"
Местные ультрас призвали футболиста сборной Украины убираться, назвав его нацистом.
В результате серьезной травли Зозуля вынужден был вернуться в свой бывший клуб "Бетис".
Летом 2017 года на правах свободного агента Зозуля перешел в "Альбасете", где постепенно стал одним из лидеров команды .
15 декабря 2019 года матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за агрессии ультрас хозяев в адрес Зозули.
На следующий день испанская Ла Лига выступила с официальным заявлением касательно инцидента
В МИД Украины оперативно отреагировали на скандал вокруг украинского форварда, призвав официальные власти Испании и руководство местной футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент.
Вечером 16 декабря Роман выступил с мощным ответом в адрес фанатов-мадридцев.
Позже Роман назвал истинную причину скандала в Испании, упомянув Донбасс.
Зозуля поблагодарил соотечественников за поддержку, заявив что гордится своим украинским гражданством.
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