Посол Украины сделал угрожающее заявление по скандалу с Зозулей

Посол Украины в Испании Анатолий Щерба пообещал наказание для "Райо Вальекано" за то, что фанаты этого клуба оскорбили украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю, назвав его нацистом.

"Наказание будет. Прежде всего для клуба", — сказал Щерба в интервью Укринформ.

Анатолий Щерба

По его словам, дисциплинарная комиссия, которая состоит из представителей как национальной федерации футбола, так и LaLiga, применит санкции к клубу. В частности, если будут доигрывать второй тайм этого матча, который был остановлен из-за поведения ультрас, то это произойдет при пустых трибунах.

Щерба отметил, что на прошлой неделе провел встречу в штаб-квартире Футбольной лиги в Мадриде, в ходе которой испанская сторона подтвердила полную поддержку Зозули и заверила, что к клубу "Райо Вальекано" могут быть применены и финансовые санкции. Кроме того, посол также планирует встретиться с руководством государственного секретариата Испании по делам спорта и Королевской футбольной федерации Испании относительно обсуждения этой ситуации.

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