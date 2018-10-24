МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

После трагедии в римском метро российского болельщика пырнули ножом

4.2тЧитать материал на украинском

Российский болельщик получил ножевое ранение около стадиона в столице Италии перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА. Еще два человека были избиты.

Как информирует агентство ANSA в Twitter, перед игрой, которая прошла на Олимпийском стадионе, болельщики устроили несколько потасовок. Римская полиция разгоняла их пожарными гидрантами, несколько человек задержаны.

Новости
''Люди оставляли там ноги'': очевидец раскрыл детали ''мясорубки'' с фанатами ЦСКА в Риме

Ранее на станции метро в Риме произошла поломка эскалатора, в результате чего пострадали около 30 человек, в том числе российские болельщики ЦСКА, направлявшиеся на игру.

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Место
ИталияРим
Объект
ЦСКА Москва
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
4
Смешно
5
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
воркалось... римские шорьки пырялись по нове...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги