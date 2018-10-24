После трагедии в римском метро российского болельщика пырнули ножом

Российский болельщик получил ножевое ранение около стадиона в столице Италии перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА. Еще два человека были избиты.

Как информирует агентство ANSA в Twitter, перед игрой, которая прошла на Олимпийском стадионе, болельщики устроили несколько потасовок. Римская полиция разгоняла их пожарными гидрантами, несколько человек задержаны.

Ранее на станции метро в Риме произошла поломка эскалатора, в результате чего пострадали около 30 человек, в том числе российские болельщики ЦСКА, направлявшиеся на игру.