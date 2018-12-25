''После той ситуации'': скандальный экс-защитник "Динамо" резко высказался о возвращении в Украину

Защитник национальной сборной Украины Евгений Хачериди откровенно рассказал о своем профессиональном будущем.

При этом экс-футболист киевского "Динамо", который со скандалом покинул команду летом нынешнего года, резко высказался о возвращении в Украину.

"Перейти в "Шахтер" было бы неправильно. А "Динамо" после той ситуации... Не хочу ничего говорить, но в этих командах меня не будет", — цитирует Хачериди Динамомания.

Евгений Хачериди facebook.com/PAOKFOOTBALL

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Также защитник сборной Украины отметил, что не собирается подписывать контракт с клубом из России.

"Политика — это политика, футбол — это футбол, но, скорее всего, не перейду", — рассказал о своем будущем Хачериди.

Евгений Хачериди facebook.com/PAOKFOOTBALL

Напомним, что ранее СМИ сообщали о возможном возвращении защитника сборной Украины в киевское "Динамо", а также интерес к нему со стороны принципиального соперника киевлян – донецкого "Шахтера".

Евгений Хачериди ФК Динамо Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, в плей-офф Лиги Европы 2017/18 выступавший тогда за "Динамо" Евгений Хачериди отказался выходить на замену в матче против "Лацио". По словам главного тренера киевлян Александра Хацкевича, футболист заявил, что не сможет сыграть левого центрального защитника.

Из-за этого протеста игрока отстранили от тренировок, а легендарный вратарь "бело-синих" Александр Шовковский раскритиковал защитника. В итоге Хачериди больше не сыграл за "Динамо" ни одной игры и летом на правах свободного агента перешел в греческий ПАОК.

В новой команде футболист сборной Украины редко выходит на поле, а в матче Лиги Европы против "Челси" с игроком и вовсе произошел огромный конфуз.