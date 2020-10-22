После провала от "Шахтера" "Реал" может уволить Зидана: в СМИ назвали кандидатов

Руководство мадридского "Реала" может уволить главного тренера команды Зинедина Зидана с его поста, утверждает AS.

Испанская команда очень слабо начала сезон, проиграв "Кадису" (0:1) в Ла Лиге и "Шахтеру" (2:3) в Лиге чемпионов.

По данным местных СМИ, в качестве кандидатур рассматриваются Маурисио Почеттино, возглавлявший ранее "Тоттенхэм Хотспур", и Рауль Гонсалес, который сейчас тренирует резервную команду "Реала" — "Кастилью" .

Как утверждают источники, президент "Реала" Флорентино Перес склоняется к Раулю, называя его идеальной кандидатурой.

В вопросе с Почеттино остро стоит проблема контракта. 48-летний аргентинец хочет заключить с "Реалом" долгосрочный договор, чтобы обезопасить себя и в любом случае получить всю зарплату до конца контракта.

В свою очередь, "Реал" старается выплачивать уволенным тренерам только ту часть зарплаты, которая осталась до конца текущего сезона, и за последний год контракта.

Как сообщал OBOZREVATEL, пять футболистов "Реала" выступили против главного тренера команды Зинедина Зидана