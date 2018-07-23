После перехода в "Шахтер" Мораес получил ужасное пожелание

Переход экс-игрока "Динамо" в донецкий "Шахтер" вызвал волну негодование среди поклонников бело-голубых. Пожелание одного из них просто потрясло Жуниора Мораеса.

- Был эпизод в "Instagram", когда какой-то парень написал мне много обидных вещей. Например, желал мне умереть от рака и подчеркнул это несколько раз. Я просмотрел его профиль и фото с семьей и спросил: "Почему ты говоришь такие вещи, если у тебя тоже есть семья?.

-Я объяснил, почему покинул "Динамо". Просто ушел, без скандала. К счастью, он понял свою ошибку и извинился, - цитирует Мораеса Tribuna.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Мораесу не пожала руку вся команда":игрок "Динамо" раскритиковал экс-партнера.