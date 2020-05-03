"После пандемии останутся только тупые": Алиеву "прилетело" из России

Максим Богданов Футбол 20:42, 3.05.2020 Обновлено: 20:45, 3.05.2020

Бывший капитан "Зенита", а ныне главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов обрушился с критикой на экс-динамовца Александра Алиева за его конспирологическую теорию про пандемию коронавируса.

"А вам он тоже напоминает героя анекдота? Что, после пандемии останутся только тупые, потому что умные знают, что коронавирус — фигня, и они не заболеют? Этот клоундей, похоже, даже на конкурсе муд*ков занял бы второе место, потому что муд*к. Лучше бы брал пример с Шевченко и Реброва", - написал Радимов у себя в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев записал Instagram-сторис, где заявил, что считает новости о большом количестве смертей из-за коронавируса "фейком".

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