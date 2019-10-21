"Посидел бы два года в запасе": Суркис высказался о форварде сборной Украины

Президент "Динамо" Игорь Суркис после матча с "Александрией" (1:0) рассказал о форварде сборной Украины и бельгийского "Гента" Романе Яремчуке, который раньше выступал за киевский клуб.

Роман Яремчук Belga

"Жаль ли мне, что Яремчука мы в свое время продали? Сейчас можно жалеть, но неизвестно, стал он бы тем Яремчуком, если бы он остался в "Динамо", достиг бы он уровня сборной. Всегда надо игрокам доверять. Если ему тогда не доверяли, наверное, это был правильный шаг. Если бы он посидел два года на скамейке, может быть, сейчас бы уже не заиграл. У нас было обоюдное желание расстаться. Я понимал, что на тот момент у него не было шансов заиграть в основном составе. Я за него рад, пусть прогрессирует", – сказал Игорь Суркис в интервью программе "Профутбол".

Новости Форвард сборной Украины провел шикарный матч в Бельгии

Как сообщал OBOZREVATEL, после победы сборной Украины над Португалией в отборе Евро-2020 форвард "сине-желтых" Роман Яремчук отличился острым высказыванием, сравнив сборные Украины и России, чем вызвал шквал негативных комментариев в РФ.

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