Португальский гранд нацелился на футболиста сборной Украины

Нападающий бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук попал в сферу интересов лиссабонского "Спортинга".

Как сообщает издание A Bola, португальский клуб готов начать переговоры с командой нашего соотечественника уже в зимнее трансферное окно (ТО). Его контракт с "Гентом" действует до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Яремчук принял участие в 19 матчах во всех соревнованиях, забил в них 10 голов и отдал 4 результативные передачи. Его стоимость по версии портала Transfermarkt составляет 11 млн евро.

Напомним, что в начале сезона 2020/21 наш соотечественник поссорился с главным тренером бельгийцев Ласло Болони, после чего тот предложил Роману искать себе новую команду. Из-за неудовлетворительных результатов румынский специалист был уволен, но это не поменяло мнение Яремчука, который перед закрытием летнего ТО рассказал, что просил руководство "Гента" отпустить его в другую команду. Несмотря на это, украинца решили не продавать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем матче чемпионата Бельгии наш соотечественник отметился эффектным победным голом на последних минутах.