Португальский адвокат отказался от слов по делу о наказании сборной Украины

Португальский адвокат Пауло Ногейра да Роша, который консультировал португальские СМИ по делу о якобы неправильной натурализации Украиной Жуниора Мораеса, заявил, что не давал никаких оценок.

Жуниор Мораес ФФУ

Изначально с Пауло связалось португальское издание Mais Futebol. Юрист сказал журналистам, что в деле должна применяться статья 7 устава ФИФА "Получение нового гражданства". Именно после этого возникла вся "шумиха" с тем, что Украине могут присудить два технических поражения в матчах, в которых играл форвард "Шахтера".

"Я просто разъяснил одному из португальских СМИ правила ФИФА, которые действуют в подобных ситуациях. Неверно будет сказать, что я готов заниматься этим делом или помогать Федерации футбола Португалии. Также я не давал свою оценку по этому вопросу, а только отметил, что такой пункт регламента ФИФА может быть учтен в указанном случае", —цитирует да Роша Footboom.

Ногейра да Роша уточнил, что говорить о шансах на выигрыш Португалией такого дела можно, только владея полной информацией, которую предоставит Федерация футбола Украины и комментировать в дальнейшем эту ситуацию он не хочет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация футбола Украины уже выступила с официальным комментарием по данному скандальному заявлению.

В свою очередь в Федерации футбола Люксембурга заявили о подаче протеста на результат встречи 25 марта, в которой украинцы одержали драматичную победу — 2:1.

Позже стало известно, что и Португалия направила в УЕФА подобную жалобу.

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