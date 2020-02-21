Португальские фанаты подверглись нападению в Харькове на матче с "Шахтером"

Группа болельщиков "Бенфики", которая приехала в Украину на выездной матч 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера" (1:2), подверглась нападению по окончании встречи.

Об этом сообщает A Bola.

Фанаты "Бенфики" подверглись нападению в Харькове - СМИ A Bola

По данным источника, атака на фанатов португальского клуба произошла на фоне бездействия харьковских полицейских. В результате одной из пострадавших пришлось обратиться в больницу, чтобы пройти дополнительный осмотр.

Напомним, поединок "Шахтер" – "Бенфика" в Харькове в рамках 1/16 финала Лиги Европы завершился победой украинского клуба – 2:1. Ответная игра состоится в Лиссабоне 27 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "Шахтера" Тайсон серьезно вспылил во время матча с португальцами, не пожав руку главному тренеру "горняков" Луишу Каштру.

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