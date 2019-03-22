Португалия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020

Сборная Украины по футболу в пятницу, 22 марта, проведет стартовый матч квалификации к чемпионату Европы-2020.

Соперником команды Андрея Шевченко станет победитель континентального первенства 2016 года Португалия. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Португалия – Украина. Начало игры на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне – в 21:45 по киевскому времени.

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ГДЕ СМОТРЕТЬ ПОРТУГАЛИЯ – УКРАИНА

Поддержать "желто-синих" можно будет у экранов телевизоров. Прямой эфир из столицы Португалии проведет телеканал "Футбол 1", где показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Кроме того, трансляцию поединка можно будет увидеть на российском телеканале "Матч! Футбол 1".

ПРОГНОЗ НА ПОРТУГАЛИЯ – УКРАИНА

Явным фаворитом игры, по мнению букмекеров, являются действующие чемпионы Европы. Ставки на победу португальской команды принимаются с коэффициентом 1,42.

Ничья оценивается котировкой 4,50. А показатели на успех сборной Украины достигают уровня 8,90.

Клеман Тюрпен

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать встречу доверили опытной бригаде арбитров из Франции, которую возглавляет Клеман Тюрпен.

Помогать ему будут линейные ассистенты Николя Дани и Сириль Гриньоре. Роль четвертого судьи исполнит Бенуа Мелло.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Фернанду Сантуш, главный тренер сборной Португалии:

– Все мы должны понять, что для сборной наступает новый этап. Впервые в своей истории национальная команда Португалии начнет квалификацию к Евро-2020 в статусе чемпиона, и это только добавляет нам ответственности. Для нас важна поддержка португальских болельщиков в нашем поединке с Украиной. Кстати, хочу отметить, что в украинской сборной – квалифицированные игроки, а ее базовым клубом является "Шахтер", возглавляемый португальским специалистом Паулу Фонсекой. Поэтому, нас ждет непростое противостояние.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ФФУ

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

– Португалия – хорошая команда, у которой есть классные исполнителей. Будем искать всевозможные стратегии, чтобы убрать Роналду подальше от ворот. Мы знаем, что он отлично играет в штрафной, и его хет-трик в матче Лиге чемпионов, в очередной раз говорит о том, что возраст для него – не помеха. Тренерский штаб посмотрел множество игр сборной Португалии и есть четкое понимание того, что должна делать наша команда.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Португалия: Патрисиу – Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Руй Мариу – Рубен Навеш, Пицци, Вильям Карвальо – Бернарду Силва, Роналду, Адриен Силва

Украина: Пятов – Караваев, Бурда, Кривцов, Матвиенко – Марлос, Малиновский, Степаненко, Зинченко, Коноплянка – Мораес

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды дважды встречались друг с другом в квалификации к ЧМ-1998. Украинцы на последних минутах вырвали сенсационную победу – 2:1. Причем в составе Португалии тогда играли такие звезды, как Фернандо Коуту, Луиш Фигу, Руи Кошта, Жоао Пинту...

В Лиссабоне пиренейцы взяли реванш 1:0, однако "желто-синие" в итоге финишировали выше соперника и отправились в плей-офф отборочного турнира, где в скандальном противостоянии уступили Хорватии.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко резко отреагировал на вопрос о будущем в команде скандального защитника Ярослава Ракицкого.

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