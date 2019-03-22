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Португалия - Украина: обзор матча

1.1тЧитать материал на украинском

Сборная Украины удачно стартовала в отборе на чемпионат Европы-2020. Наша команда сыграла вничью 0:0 на выезде против главного фаворита группы – Португалии.

Хозяева действовали намного острее и имели несколько шансов для взятия ворот, но Пятов продемонстрировал надежную игру в рамке и не раз выручал команду. Правда, один раз мяч в сетке ворот нашей сборной таки побывал, но арбитр безошибочно определил положение вне игры у португальского футболиста.

Португалия - Украина

Португалия - Украина

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Украинцы, действуя согласно установке своего наставника Андрея Шевченко, в обороне не отсиживались и, хоть и создавали меньше моментов, быстрыми контратаками тревожили защиту соперника.

Во втором тайме Роналду и компания существенно прибавили, загнав сборную Украины в защиту. Тем не менее, наши ребята грамотно оборонялись против действующего чемпиона Европы и в итоге сумели устоять.

Португалия – Украина 0:0

Португалия – Руй Патрисиу, Пепе, Геррейру, Жоау Канселу, Диаш, Рубен Невеш (Рафа Силва, 62), Моутинью, Вильям Карвалью, Бернарду Силва, Роналду, Андре Силва (Диего Соуза, 73).

Украина – Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Караваев, Степаненко, Коноплянка, Марлос (Цыганков, 67), Малиновский, Зинченко, Яремчук (Мораес, 76).

Предупреждение: Степаненко (86).

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал ошибки своей команды в матче квалификации Евро-2020 против Португалии.

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Тема
Евро-2020
Место
Португалия
Теги
сборная Украины по футболусборная Португалии по футболу
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