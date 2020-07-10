Португалия сенсационно выиграла Евро-2016 после травмы Роналду: как это было

10 июля 2016 года сборная Португалии одержала сенсационную победу над Францией в финале чемпионата Европы, который прошел в Париже на "Стад де Франс".

Хозяева турнира и так считались фаворитами решающего поединка, а после травмы Криштиану Роналду в самом начале матча казалось, что у его команды почти не осталось шансов. Несмотря на это, португальцам удалось выстоять до конца основного времени и забить победный гол на 109-й минуте дополнительного времени усилиями Эдера. Тогда нападающий отметился своим первым и пока что единственным голом в составе национальной сборной в официальных матчах.

Отметим, что для Португалии эта победа стала первой на крупных международных соревнованиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля 2012 года сборная Испании разгромила сборную Италии в финале Евро-2012 в Киеве.