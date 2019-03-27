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Португалия подала протест на матч с Украиной

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Федерация футбола Португалии (ФФП) направила в Европейский футбольный союз (УЕФА) жалобу на Украину за якобы неправильно натурализованного игрока нашей сборной бразильца Жуниора Мораеса.

Местное авторитетное издание futebol365.pt, ссылаясь на свои источники в ФФП утверждает, что документ о неправомерном использовании "сине-желтой" командой Мораеса был отправлен в УЕФА еще на выходных.

Португальцы надеются, что Союз удовлетворит их требование и присудит их сборной техническую победу над Украиной.

Подтверждают эту информацию и другие португальские СМИ:

"ФФП направил жалобу на Мораеса в УЕФА"

"ФФП направил жалобу на Мораеса в УЕФА"

sabado.pt

Напомним, что ранее официальный протест на результат матча против сборной Украины подал Люксембург.

Новости
Украина на последней минуте вырвала волевую победу над Люксембургом в отборе Евро-2020

Ранее появилась информация, что сборная Украины может получить технические поражения 0:3 за первые матчи квалификации чемпионата Евро по футболу-2020 с Португалией и Люксембургом из-за неправильной натурализации бразильского новичка нашей команды Жуниора Мораеса.

Авторитетное португальское спортивное издание Mais Futebol предъявило доказательства якобы нарушения процедуры.

В Федерации футбола Украины уже выступили с официальным заявлением, сообщив, что получение гражданства Мораесом состоялось без нарушений.

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Тема
Евро-2020
Персона
Жуниор Мораес
Место
Португалия
Теги
сборная Украины по футболусборная Португалии по футболу
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Бор Тарас
Бор Тарас
Ну куй с ним, Люксембургом.Но португальцам, мягко говоря,должно быть стыдно за свои жалкие потуги.
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Северг Олег
Северг Олег
И вот всё у Украины так. Как же офигивают люди во всё мире от этой страны. Просто какая то страна по ошибке. Ничего не могут сделать что бы не вляпаться в итоге в говнецо. И что бы потом за них не было бы стыдно
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