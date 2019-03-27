Португалия подала протест на матч с Украиной

Федерация футбола Португалии (ФФП) направила в Европейский футбольный союз (УЕФА) жалобу на Украину за якобы неправильно натурализованного игрока нашей сборной бразильца Жуниора Мораеса.
Местное авторитетное издание futebol365.pt, ссылаясь на свои источники в ФФП утверждает, что документ о неправомерном использовании "сине-желтой" командой Мораеса был отправлен в УЕФА еще на выходных.
Португальцы надеются, что Союз удовлетворит их требование и присудит их сборной техническую победу над Украиной.
Подтверждают эту информацию и другие португальские СМИ:
"ФФП направил жалобу на Мораеса в УЕФА"
sabado.pt
Напомним, что ранее официальный протест на результат матча против сборной Украины подал Люксембург.
Ранее появилась информация, что сборная Украины может получить технические поражения 0:3 за первые матчи квалификации чемпионата Евро по футболу-2020 с Португалией и Люксембургом из-за неправильной натурализации бразильского новичка нашей команды Жуниора Мораеса.
Авторитетное португальское спортивное издание Mais Futebol предъявило доказательства якобы нарушения процедуры.
В Федерации футбола Украины уже выступили с официальным заявлением, сообщив, что получение гражданства Мораесом состоялось без нарушений.
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