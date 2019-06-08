Где смотреть онлайн Португалия – Нидерланды: расписание трансляций финала Лиги наций

Сборная Португалии сыграет с командой Нидерландов в решающем матче Лиги наций УЕФА. Финал турнира состоится 9 июня, в восресенье, на стадионе "Драгау" в Порту.

Начало встречи - в 21:45 по киевскому времени.

Увидеть противостояние грандов европейского футбола можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале "Футбол 1". Здесь показ встречи будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

Также игру покажут в прямом эфире российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1", где болельщики смогут услышать авторитетные мнения аналитиков. Кроме того, трансляцию из Португалии в своей сетке запланировали "Беларусь 5" и TV6 (Эстония).

Новости Роналду забил фантастический гол в полуфинале Лиги наций

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Криштиану Роналду сделал хет-трик в матче со Швейцарией и вывел сборную Португалии в финал Лиги наций.

Во втором полуфинале лишь в дополнительное время голландцы разобрались с командой Англии.

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