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Где смотреть онлайн Португалия – Нидерланды: расписание трансляций финала Лиги наций

1.1тЧитать материал на украинском

Сборная Португалии сыграет с командой Нидерландов в решающем матче Лиги наций УЕФА. Финал турнира состоится 9 июня, в восресенье, на стадионе "Драгау" в Порту.

Где смотреть онлайн Португалия – Нидерланды: расписание трансляций финала Лиги наций

Начало встречи - в 21:45 по киевскому времени.

Увидеть противостояние грандов европейского футбола можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале "Футбол 1". Здесь показ встречи будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

Также игру покажут в прямом эфире российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1", где болельщики смогут услышать авторитетные мнения аналитиков. Кроме того, трансляцию из Португалии в своей сетке запланировали "Беларусь 5" и TV6 (Эстония).

Новости
Роналду забил фантастический гол в полуфинале Лиги наций

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Криштиану Роналду сделал хет-трик в матче со Швейцарией и вывел сборную Португалии в финал Лиги наций.

Во втором полуфинале лишь в дополнительное время голландцы разобрались с командой Англии.

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Тема
Лига наций
Место
ПортугалияПорту
Теги
Сборная Голландии по футболусборная Португалии по футболу
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