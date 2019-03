Португалия лишилась Роналду в матче с Сербией

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду досрочно завершил матч 2-го тура квалификации Евро-2020 против Сербии.

Знаменитый форвард "Ювентуса" получил повреждение на 29-й минуте встречи и был вынужден покинуть поле. Его заменил полузащитник Пицци.

По предварительным данным у нападающего мышечная травма правого бедра.

Cristiano Ronaldo was just forced off with what looks like a hamstring injury during #PORSER. Could he miss the Champions League game(s) against Ajax? pic.twitter.com/GHSg1Zz38D