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Чемпионат мира 2018
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Португалия - Испания: видео голов ЧМ-2018

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Сборные Португалии и Испании в матче группового этапа чемпионата мира по футболу-2018 выдали фантастический матч, забив шесть мячей.

OBOZREVATEL представляет вашему вниманию видео голов.

Новости
Криштиану Роналду установил исторический рекорд чемпионатов мира

Португалия – Испания 3:3 (2:1, 1:2)

Португалия – Руй Патрисиу, Соареш, Пепе, Фонте, Геррейру, Бернарду Силва (Куарежма, 69), Моутинью, Вильям Карвалью, Бруну Фернандеш (Жоау Мариу, 68), Гонсалу Гедеш (Андре Силва, 80), Роналду.
Испания – Де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Коке, Бускетс, Иньеста (Алькантара, 70), Сильва (Васкес, 86), Диего Коста (Аспас, 77), Иско.
Предупреждения: Бускетс (17), Бруну Фернандеш (28).

1:0 – 4, пенальти Роналду,

1:1 – 24 Диего Коста,

2:1 – 44 Роналду,

2:2 – 55 Диего Коста,

2:3 – 58 Начо,

3:3 – 88 Роналду.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Криштиану Роналду стал автором уникального достижения чемпионатов мира.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Криштиану Роналду
Объекты
сборная Португалии по футболусборная Испании по футболу
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