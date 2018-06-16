Португалия - Испания: видео голов ЧМ-2018

Сборные Португалии и Испании в матче группового этапа чемпионата мира по футболу-2018 выдали фантастический матч, забив шесть мячей.
OBOZREVATEL представляет вашему вниманию видео голов.
Португалия – Испания 3:3 (2:1, 1:2)
Португалия – Руй Патрисиу, Соареш, Пепе, Фонте, Геррейру, Бернарду Силва (Куарежма, 69), Моутинью, Вильям Карвалью, Бруну Фернандеш (Жоау Мариу, 68), Гонсалу Гедеш (Андре Силва, 80), Роналду.
Испания – Де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Коке, Бускетс, Иньеста (Алькантара, 70), Сильва (Васкес, 86), Диего Коста (Аспас, 77), Иско.
Предупреждения: Бускетс (17), Бруну Фернандеш (28).
1:0 – 4, пенальти Роналду,
1:1 – 24 Диего Коста,
2:1 – 44 Роналду,
2:2 – 55 Диего Коста,
2:3 – 58 Начо,
3:3 – 88 Роналду.
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